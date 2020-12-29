На перекрестке Пархоменко и Институтского столкнулись две легковушки

На пересечении проспектов Институтского и Пархоменко в Петербурге столкнулись такси и автомобиль "Шкода". О происшествии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" 5 января.
Шкода и Хёндэ столкнулись на перекрёстке Пархоменко и Институтского
– написали очевидцы в группе.
Авария на севере города попала на камеры видеонаблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как чешская иномарка попыталась повернуть, однако планы водителя нарушило такси, которое продолжало двигаться вперед по полосе.
Ранее мы сообщали, что в Курортном районе такси с пассажирами врезалось в дерево и загорелось.
Видео: Piter.tv
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