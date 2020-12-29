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На перекрестке Пархоменко и Институтского столкнулись две легковушки

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Информации о пострадавших нет.

На пересечении проспектов Институтского и Пархоменко в Петербурге столкнулись такси и автомобиль "Шкода". О происшествии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" 5 января.

Шкода и Хёндэ столкнулись на перекрёстке Пархоменко и Институтского

– написали очевидцы в группе.

Авария на севере города попала на камеры видеонаблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как чешская иномарка попыталась повернуть, однако планы водителя нарушило такси, которое продолжало двигаться вперед по полосе.

Ранее мы сообщали, что в Курортном районе такси с пассажирами врезалось в дерево и загорелось.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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