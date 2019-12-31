На пересечении Невского и набережной Фонтанки изменили схему движения

Транспортный и пешеходный потоки решили разделить.

Смольный ввел новую схему организации дорожного движения на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Это пришлось сделать из-за частых ДТП в этом месте с участием пешеходов, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Теперь транспорт будет выезжать с набережной реки Фонтанки налево на Невский проспект в отдельной фазе регулирования после выключения разрешающего сигнала для пешеходов, которые переходят Невский.

В комитете отметили, что нововведение снизит вероятность аварий, хоть и не является универсальным способом повышения уровня безопасности на перекрестке.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев будут информировать об очистке сточных вод.

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