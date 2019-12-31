  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На пересечении Невского и набережной Фонтанки изменили схему движения
Сегодня, 18:40
60
nadezhda_sib

На пересечении Невского и набережной Фонтанки изменили схему движения

0 0

Транспортный и пешеходный потоки решили разделить.

Смольный ввел новую схему организации дорожного движения на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Это пришлось сделать из-за частых ДТП в этом месте с участием пешеходов, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

Теперь транспорт будет выезжать с набережной реки Фонтанки налево на Невский проспект в отдельной фазе регулирования после выключения разрешающего сигнала для пешеходов, которые переходят Невский. 

В комитете отметили, что нововведение снизит вероятность аварий, хоть и не является универсальным способом повышения уровня безопасности на перекрестке. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев будут информировать об очистке сточных вод. 

Фото: pixabay.com 

Теги: движение, пешеходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии