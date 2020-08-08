На перекрестке Некрасова и Радищева столкнулись две машины из-за неработающего светофора

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в субботу, 8 августа, на перекрестке улиц Некрасова и Радищева в Петербурге столкнулись два автомобиля. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. Видеозапись момента аварии с камер наблюдения оказалась в нашем распоряжении.

Сообщается, что авария произошла из-за неработающего светофора, а также вследствие неправильно выставленных знаков приоритета: движение по улице Некрасова считается "главным", что и затрудняет движение.

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Видео: Piter.TV