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На перекрестке Малоохтинского проспекта и Таллинской улицы перевернулся "Форд Фокус"
Сегодня, 22:54
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smirenny

На перекрестке Малоохтинского проспекта и Таллинской улицы перевернулся "Форд Фокус"

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Автомобиль "лег" на крышу.

В воскресенье, 26 апреля, на перекрестке Малоохтинского проспекта и Таллинской улицы произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях.

В ходе столкновения с мотоциклом, "Форд Фокус" перевернулся и упал на крышу. Судя по фотографиям, которые выложили свидетели, у машины сильно повреждена передняя часть. Официальной информации о пострадавших пока нет, однако в комментариях указали, что обошлось без жертв. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и реанимация. 

Ранее мы писали, что полицейские в Петербурге спасли жизнь мужчине.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария на малоохтинском проспекте, дтп, машина перевернулась
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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