На перекрестке Малоохтинского проспекта и Таллинской улицы перевернулся "Форд Фокус"

Автомобиль "лег" на крышу.

В воскресенье, 26 апреля, на перекрестке Малоохтинского проспекта и Таллинской улицы произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях.

В ходе столкновения с мотоциклом, "Форд Фокус" перевернулся и упал на крышу. Судя по фотографиям, которые выложили свидетели, у машины сильно повреждена передняя часть. Официальной информации о пострадавших пока нет, однако в комментариях указали, что обошлось без жертв. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и реанимация.

Ранее мы писали, что полицейские в Петербурге спасли жизнь мужчине.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте