Полицейские в Петербурге спасли жизнь мужчине

Сотрудники ДПС достали мужчину из воды.

В воскресенье, 26 апреля, около 10 часов утра инспекторам ГИБДД поступило сообщение, что перед Ушаковским мостом, на Приморском проспекте у дома №3, в воде обнаружили мужчину лет 45, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Прибывшие на место сотрудники полиции достали мужчину из воды и вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину с предварительным общим переохлаждением и отравлением этанолом средней степени.

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