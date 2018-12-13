На перекрестке Луначарского и Культуры лоб в лоб столкнулись трамвай и маршрутка

В сети появились фотографии с места аварии.

Утром 15 мая в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке Луначарского проспекта и проспекта Культуры дорогу не поделили трамвай и маршрутка. В сети появились фотографии с места происшествия.

Транспортные средства столкнулись друг с другом лоб в лоб. Участники аварии встали посреди перекрестка на трамвайных путях. Движение в это время оказалось не оживленным, поэтому пробки на месте ДТП не образовалось.

Ранее мы писали, что на Литовской "Ауди" протаранила мотоцикл с двумя байкерами.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб