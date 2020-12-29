На перекрестке Литейного и Белинского произошло ДТП с маршруткой

Днем 9 января автомобиль Renault и маршрутка столкнулись на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем 9 января.
Движение автомобилей в сторону Невского проспекта оказалось затруднено, рассказали водители.
Рено и маршрутка столкнулись на пересечение Литейного и Белинского... Движение в сторону Невского затруднено...
– написали пользователи в группе.
По предварительной информации, пострадавших не оказалось.
Ранее в ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге пострадал автомобиль "Пежо".
Фото: vk.com/spb_today
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