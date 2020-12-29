На перекрестке Литейного и Белинского произошло ДТП с маршруткой

Движение в сторону Невского проспекта оказалось затруднено, рассказали очевидцы.

Днем 9 января автомобиль Renault и маршрутка столкнулись на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем 9 января.

Движение автомобилей в сторону Невского проспекта оказалось затруднено, рассказали водители.

Рено и маршрутка столкнулись на пересечение Литейного и Белинского... Движение в сторону Невского затруднено... – написали пользователи в группе.

По предварительной информации, пострадавших не оказалось.

Ранее в ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге пострадал автомобиль "Пежо".

Фото: vk.com/spb_today