Авто закрутилось по Октябрьской набережной. Пируэт остановил отбойник

Аварию запечатлела камера видеорегистратора.

В ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге пострадал автомобиль "Пежо". О деталях происшествия днем 7 января рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". На скользкой дороге иномарку занесло на повороте, после чего машина врезалась в отбойник. Очевидцы рассказали, что девушка за рулем автомобиля не пострадала, вышла из "Пежо" самостоятельно.

В 16:02 на Октябрьской набережной перед Новоселов в сторону кольца Пежо занесло на лёгком повороте. За рулём девушка, не пострадала, из машины выбралась сама. – написали пользователи группы.

Аварию запечатлела камера видеорегистратора.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на Невском проспекте пострадала машина такси. Иномарка, попавшая в аварию, скрылась с места происшествия.

Видео: vk.com/spb_today