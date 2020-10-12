На перекрестке Коломяжского и Богатырского проспектов столкнулись четыре машины

На перекрестке проспектов Коломяжского и Богатырского произошли две аварии с участием четырех машин.
В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент столкновения. На кадрах видно, что из-за пробки автомобилист решает объехать машин справа, в этот момент стоящий водитель машины тоже решает перестроиться. Следующая авария произошла чуть позднее, скорее всего из-за недостаточной видимости, поскольку первая авария перекрыла часть перекрестка.
Ранее мы писали, что на Пискаревском проспекте заметили дымящийся автомобиль.
Видео: Piter.TV
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