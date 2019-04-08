На перекрестке Гражданского проспекта и Непокоренных до января ограничат проезд

На участке будут работать специалисты "Водоканала".

С понедельника, 24 августа, на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных начнутся работы по реконструкции водопроводной магистрали, проводимые "Водоканалом". В связи с этим на участке ограничат проезд, сообщили в ГАТИ.

До 10 января 2021 года движение транспорта на перекрестке окажется затруднено. Кроме того, с 14 сентября по 27 декабря нечетная сторона проспекта Непокоренных на участке от площади Мужества до Гражданского проспекта также будет ограничена для движения автомобилей.

Ранее мы сообщали, что на развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют один съезд.

Фото: Piter.TV