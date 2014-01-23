На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

Рабочие будут устранять колейность покрытия проезжей части со 2 по 11 сентября.

В среду, 25 августа, в пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили Piter.tv, что на КАД между транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения.

Работы по устранению колейности асфальта на второй полосе будут длиться со 2 по 11 сентября. Для движения перекроют первую и вторую полосы, по третьей и четвёртой полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Вся информация будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Ранее мы писали, что в Петербурге изменится маршрут ряда трамваев с 28 по 30 августа.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"