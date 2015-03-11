На перекрестке Гражданского и Луначарского произошла авария с машиной полиции

Из-за аварии на участке сильно затруднен проезд.

В четверг, 25 февраля, на перекрестке проспектов Луначарского и Гражданского произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях.

С самого утра не работает светофор,полный хаос + дтп с машиной полиции. Проезд сильно затруднён. По возможности объезжайте отметил петербуржец.

Позже в распоряжение редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент аварии. По всей видимости, один из участников столкновения хотел "проскочить" перекресток.

Ранее мы писали, что главный казначей Петербурга лишился кроссовера за 1,8 млн рублей.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/spb_today