Главный казначей Петербурга лишился кроссовера за 1,8 млн рублей

Автомобиль застрахован.

В среду, 24 февраля, в полицию через службу "112" обратился главный казначей Управления Федерального казначейства Петербурга и заявил об угоне своего автомобиля Kia Sportage. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Кроссовер был припаркован возле дома №5/1 на улице Политрука Пасечника в поселке Торики. Неизвестный угнал автомобиль в период с 20:15 23 февраля до 07:30 24 февраля. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.

Машина застрахована до 12 декабря 2021 года, дополнительно системой слежения не оборудована.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге поймали студентов, угнавших "Волгу" у охранника.

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