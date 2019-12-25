В Петербурге поймали студентов, угнавших "Волгу" у охранника

Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Вечером 23 февраля в полицию Петербурга обратился охранник 1955 года рождения и заявил об угоне своего автомобиля "Волга". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, машина была припаркована возле дома №6 на Белградской улице. Ее угнали в период с 12:10 до 16:30. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

В этот же день наряд полиции остановил на улице Фучика "Волгу", за рулем которой находился 19-летний студент. Кроме того, в машине сидели еще два молодых человека. Подозреваемые успели заменить на "Волге" номера на поддельные.

Всех задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее у главного инженера Боткинской больницы угнали иномарку за 2,6 млн рублей.

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