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На перекрёстке Гаккелевской и Богатырского проспекта столкнулись две легковушки

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Видео момента ДТП с камер наблюдения есть в нашем распоряжении.

В Приморском районе Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей – Chevrolet Tahoe и Range Rover. Видео момента ДТП с камер наблюдения есть в нашем распоряжении. ДТП произошло днем 7 октября.

Авария произошла на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. На видео можно заметить, как автомобили ожидали возможность повернуть на перекрестке. Водитель за рулем "Тахо" резко начал движение и врезался в Range Rover, который мчался по прямой. Водитель последней иномарки перед столкновением затормозить.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео момента ДТП на перекрестке Лёни Голикова и Ветеранов. Запись с камер оказалась в распоряжении Piter.tv.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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