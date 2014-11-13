  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:51
142
smirenny
Код вставки плеера

На перекрестке Есенина и Северного столкнулись BMW и Mercedes

0 0

Движение по участку затруднено.

Днем в пятницу, 12 марта, на перекрестке улицы Есенина и Северного проспекта столкнулись две иномарки BMW и Mercedes. Пострадал ли кто-то в аварии, пока неизвестно. 

По всей видимости, машины столкнулись лоб в лоб: "носы" у обоих авто сильно пострадали. Камеры видеонаблюдения, установленные на доме, не смогли заснять полную картину происшествия, а лишь обломки разлетающегося бампера. Чудом не пострадали попутные машины.

Ранее мы писали, что в ДТП на Владимирском проспекте пострадал мужчина.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии