На перекрестке Долгоозёрной и Репищева заметили пожарных и скорую

По предварительной информации, там загорелась заброшенная военная часть.

Вечером в воскресенье, 23 августа, петербуржцы поделились кадрами инцидента на пересечении улиц Долгоозёрной и Репищева.

Как отмечает очевидец, на перекресток съехались около десятка пожарных расчётов и две бригады скорой помощи. По предварительной информации, там загорелась заброшенная военная часть. При каких обстоятельствах это произошло и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что вспыхнувшую иномарку на Звездной улице потушили за 15 минут.

Видео: Piter.TV