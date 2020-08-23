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На перекрестке Долгоозёрной и Репищева заметили пожарных и скорую

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По предварительной информации, там загорелась заброшенная военная часть.

Вечером в воскресенье, 23 августа, петербуржцы поделились кадрами инцидента на пересечении улиц Долгоозёрной и Репищева.

Как отмечает очевидец, на перекресток съехались около десятка пожарных расчётов и две бригады скорой помощи. По предварительной информации, там загорелась заброшенная военная часть. При каких обстоятельствах это произошло и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что вспыхнувшую иномарку на Звездной улице потушили за 15 минут.

Видео: Piter.TV

Теги: пожар, происшествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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