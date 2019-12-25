Вспыхнувшую иномарку на Звездной улице потушили за 15 минут

Возгорание произошло у дома №16 по Звездной улице.

Как стало известно сегодня, 23 августа, около 15:40 пожарные получили сообщение об инциденте на Звездной улице у дома №16.

Сообщается, что у автомобиля "Шевроле" полностью выгорел отсек двигателя. Специалисты справились с пожаром за 15 минут: в 15:55 пожар был ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал. При каких обстоятельствах произошел пожар, не сообщается.

Ранее мы писали, что на Батарейной улице в Выборге выгорел подожженный неизвестным микроавтобус.

Фото: Piter.TV