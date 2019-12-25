На Батарейной улице в Выборге выгорел подожженный неизвестным микроавтобус

Пожар обошелся без пострадавших.

В третьем часу ночи 21 августа в полицию сообщили о горящем на Батарейной улице в Выборге автомобиле. Как стало известно Piter.TV, вспыхнул микроавтобус "Мерседес Бенц Спринтер", припаркованный у дома №8.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что пожар обошелся без пострадавших и что машина принадлежит 43-летнему машинисту буровой установки, живущему в Выборге. Сам мужчина позднее подал заявление о повреждении своего имущества: автомобиль выгорел полностью, ущерб составил 650 тысяч рублей.

Полиция предположила, что имел место поджог: на месте нашли бутылку с содержимым, коробок со спичками, след обуви и кепка. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV