На перекрестке Десантников и Маршала Захарова произошла авария

Какие повреждения получили участники ДТП, неизвестно.

В среду, 30 сентября, стало известно, что на перекрестке улиц Десантников и Маршала Захарова произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как один из внедорожников начал поворачивать налево в тот момент, когда на него на большой скорости двигался встречный автомобиль. В результате столкновения одна из машин вылетела на пешеходную зону и трамвайные пути. Какие повреждения получили участники ДТП, неизвестно. Сообщается, что все живы.

Ранее мы писали, что в Пушкине столкнулись три машины.

Видео: Piter.TV