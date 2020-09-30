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На перекрестке Десантников и Маршала Захарова произошла авария

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Какие повреждения получили участники ДТП, неизвестно.

В среду, 30 сентября, стало известно, что на перекрестке улиц Десантников и Маршала Захарова произошло ДТП. 

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как один из внедорожников начал поворачивать налево в тот момент, когда на него на большой скорости двигался встречный автомобиль. В результате столкновения одна из машин вылетела на пешеходную зону и трамвайные пути. Какие повреждения получили участники ДТП, неизвестно. Сообщается, что все живы.

Ранее мы писали, что в Пушкине столкнулись три машины.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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