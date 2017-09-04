На перекрестке Бухарестской и Салова фура перевернула скорую помощь

Грузовой автомобиль не пропустил скорую помощь и врезался в нее. Карета врачей перевернулась на бок и перегородила трамвайные пути.

Еще одна авария произошла утром в понедельник, 4 сентября. На пересечении улиц Бухарестской и Салова контейнеровоз опрокинул скорую. Как сообщают очевидцы. Грузовик ехал с нарушениями правил дорожного движения. Водитель не пропустил машину врачей, которая ехала со включенной сиреной и проблесковыми маячками. Произошло столкновение. Карета скорой помощи опрокинулась набок.

Автомобиль скорой помощи перегородил трамвайные пути. Предварительно, никто не пострадал. На фото с места события видно, что санитары скорой ходят вокруг своей машины. Видимо, врачи ее только ехали к пациенту, а не везли кого-то в больницу. На помощь коллегам из экстренной службы приехали спасатели.

Это не первое массовое ДТП с утра в понедельник. Pанее Piter.tv сообщал, что BMW спровоцировал массовую аварию на мосту Александра Невского. Очевидцы сообщали как минимум об одном пострадавшем.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург