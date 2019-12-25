На Бухарестской мужчина избил подростка, который хотел проехать "зайцем"

У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы.

Полицейские Фрунзенского района проводят проверку по инциденту с подростком на станции метро "Бухарестская". Пассажир станции решил проучить несовершеннолетнего, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Из детской больницы в полицию 28 ноября поступила телефонограмма о том, что в час ночи бригадой скорой помощи со станции метрополитена "Бухарестская" был госпитализирован 17-летний житель Пензенской области.

Установлено, что молодой человек, находясь на станции метрополитена, не оплатив проезд, перепрыгнул через турникет, после чего прохожий, заметив это, догнал его и избил.

У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы.

Приняты меры к розыску и задержанию мужчины, избившего подростка.

Ранее в лифте дома на улице Уточкина мужчина избил своего соседа.

Фото: Piter.tv