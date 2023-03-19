В лифте дома на улице Уточкина мужчина избил своего соседа

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Правоохранители Приморского района задержали подозреваемого в избиении оппонента, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским из медицинского учреждения 29 октября поступила информация о том, что от дома 2к1 по улице Уточкина с травмами головы был госпитализирован 37-летний мужчина. Пострадавший проживает в этом же доме.

Установлено, что петербуржца избили в лифте. Нападавшим оказался его 27-летний сосед. Злоумышленника доставили в отдел для разбирательства.

Кроме того, накануне в полицию из больницы пришло медицинское заключение о тяжести травм, причиненных мужчине. На основании документа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

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Фото: Piter.TV