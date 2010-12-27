BMW спровоцировал массовую аварию на мосту Александра Невского: есть пострадавшие

Массовую аварию с участием пяти машин спровоцировал водитель BMW в понедельник утром на мосту Александра Невского.

Рабочая неделя началась с серьезных проблем на мосту Александра Невского в Северной столице. Утром в понедельник, 4 сентября, водитель BMW Х5 по неизвестным причинам не справился с управлением. В этот момент он ехал по трамвайным путям и его неудачные маневры собрали аварию из пяти машин.

Очевидцы рассказывают, что ДТП не обошлось без пострадавших. На месте оказывают первую помощь как минимум одному участнику аварии. В УГИБДД отмечают, что точные данные о раненных уточняются. У некоторых машин сработали подушки безопасности.

Из-за столкнувшихся машин на мосту Александра Невского образовался затор. Сначала скорость потока не превышала пяти километров в час. Но к 10.30 пробка стала уменьшаться. По данным "Яндекс.Пробок" сейчас скорость на мосту 25 километров в час.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург