На перекрестке Будапештской и Димитрова столкнулись две легковушки

После столкновения Мерседес снес ограждение у тротуара и остановился.

На перекрестке Будапештской и Димитрова столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes. Об этом сообщает мобильный корреспондет Piter.TV.

Авария произошла во вторник, 11 сентября. По предварительным данным, водитель Mercedes ехал на большой скорости и не успел среагировать, когда встречный автомобиль Daewoo Lanos поворачивал налево. После столкновения Мерседес снес ограждение у тротуара и остановился. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Погибших и серьезно пострадавших нет, на момент съемки "Скорой" еще не было на месте.

Ранее на Обводном маршрутка влетела в иномарку: есть пострадавшие.

Фото и видео: Piter.TV