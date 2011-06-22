На Димитрова ликвидируют нарушение на сети холодного водоснабжения

При этом, все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

Петербургский Водоканал проводит аварийно-восстановительные работы во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На горячую линию Водоканала от местных жителей поступила заявка на вытекание холодной воды в местном проезде у дома по улице Димитрова, д. 6, к. 2, лит. А. Прибывшие специалисты установили технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения диаметром 200 мм.

Вытекание холодной воды на данный момент локализовано. Вода с местного проезда отведена в канализацию. Подтоплений подвалов близлежащих зданий не допущено. Теперь специалисты ликвидируют само нарушение. При этом, все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

О завершении работ и восстановлении благоустройства территории будет сообщено дополнительно.

В конце прошлой недели на Морской набережной ликвидировали утечку холодной воды.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга