На Обводном маршрутка влетела в иномарку: есть пострадавшие

Сейчас все жертвы аварии отпущены по домам.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла авария с маршруткой. Инцидент произошел около 144 дома по набережной канала Грибоедова поздно вечером 10 сентября. Водитель маршрутного средства марки "Ивеко" влетел в притормозившую "Шкоду". В пострадавшей иномарке находился 60-летний пенсионер, за рулем маршрутки - 54-летний местный житель.

Известно, что нескольких пассажиров коммерческого транспорта пришлось госпитализировать. Они были доставлены больницу в средней степени тяжести. Жертвами оказались петербурженки 38 и 40 лет, а также 43-летний мужчина. После осмотра в Мариинской больнице, пострадавшие были отпущены по домам.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются проверкой обстоятельств ДТП.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб