На перекрестке Богатырского и Стародеревенской сломался светофор

Светофор, который расположен на Богатырском проспекте, всегда горит красным цветом. По Стародеревенской горит желтый.

На перекрестке Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы сломался светофор. Машины и общественный транспорт не могут разъехаться, все сигналят друг другу. Собирается пробка. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Дело в том, светофор, который расположен на Богатырском проспекте, всегда показывает запрещающий сигнал светофора. По Стародеревенской горит желтый. Из-за этого возникла путаница. Аварий пока что нет, но пробка уже начинает собираться.

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Фото: ДТП и ЧП/ ВК