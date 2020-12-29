На перегоне между станциями Антропшино и Павловск дрезина насмерть сбила женщину

Женщина не отреагировала на громкий сигнал машиниста.

Около трех часов дня в среду, 13 января, на перегоне между железнодорожными станциями Антропшино и Павловск дрезина сбила женщину. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Установлено, что 35-летняя жительница поселка Коммунар Ленобласти переходила пути в неположенном месте и проигнорировала приближающуюся дрезину. При этом на женщине была надета куртка, капюшон которой пострадавшая не опустила. На громкий сигнал, поданный машинистом, женщина не отреагировала, дрезина не смогла избежать наезда даже с экстренным торможением.

Транспортные полицейские проводят проверку.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО