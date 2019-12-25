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Водители большегрузов стреляли по мужчине на парковке в Шушарах
Сегодня, 12:20
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nadezhda_sib

Водители большегрузов стреляли по мужчине на парковке в Шушарах

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Правоохранители установили личности подозреваемых в тот же день.

Ночью в субботу, 30 января, в Шушарах произошла массовая драка, один из участников стрелял из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Конфликт разгорелся на парковке у дома №14 по Московскому шоссе между гражданином 1981-го года рождения и водителями большегрузов. Мужчина получил огнестрельное ранение и ушибы. Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле "МАН". 

Вскоре полиция поймала подозреваемых на улице Ленина. Правоохранители задержали двух жителей Нижегородской области и их автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный на "БМВ" обстрелял машину санитара на Кантемировском мосту. 

Фото: pixabay.com

Теги: парковка, стрельба, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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