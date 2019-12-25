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На парковке в Красногвардейском районе сгорели две машины
Сегодня, 14:01
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Arinablinova

На парковке в Красногвардейском районе сгорели две машины

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Пострадавших нет.

В воскресенье, 16 февраля, в Правоохранительных органах начали проводить проверку по факту возгорания автомобилей на парковке в Красногвардейском районе Северной столицы.

Звонок о том, что на проспекте Наставников загорелись иномарки поступил в 6:40. Припаркованные рядом "Mazda" и "Skoda" выгорели полностью, остальные несколько машин: "Kia Rio"," Fiat", "Renault" и "Nissan", хоть и с серьезными механическими повреждениями, но удалось спасти.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Маршала Жукова сгорел автомобиль.

Фото: pexels

 

Теги: возгорание, машины, парковка, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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