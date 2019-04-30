На Маршала Жукова сгорел автомобиль

Рядом припаркованная машина также пострадала.

Оцевидцы происшествия поделились фото и видео в соцсетях сегодня утром, 16 февраля: во дворе дома №35/3 на Маршала Жукова загорелся автомобиль. Стоявшая рядом машина тоже пострадала.

Хозяин пострадавшего авто отметил в комментариях, что сгорел дизельный "Туарег" соседа, стоявший на приколе, как и его "Шаран".

Пожарные потушили машину, полицейские работали на месте. Обстоятельства пожара выясняются.

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Фото: "Вконтакте"/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".