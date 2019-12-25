Погибшему было 60 лет.

На озере Малукса под Петербургом утонул рыбак, ему было 60 лет. Накануне утром 12 декабря в спасательные службы поступило сообщение, что на озере Малукса в Кировском районе Ленобласти тонет человек. На вызов откликнулись спасатели из Шлиссельбурга. Пока они ехали на вызов, пожилой рыбак утонул и погиб. Его тело нашли и вытащили на берег.

Сын погибшего рассказал, что его отец собирался ехать на дачу, а по пути решил заехать на рыбалку к озеру, которое покрыл лед, рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах.

В октябре в Колпино сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли мужчину, упавшего в реку. Он поскользнулся на берегу и упал в воду.

Фото: Piter.tv