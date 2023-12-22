Сообщается, что партия бананов прибыла из Колумбии.

На овощебазу Калининградской области доставили 76 кг кокаина в коробках с бананами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, при разгрузке товара в поселке Заозерье работники логистического центра обнаружили обмотанные полиэтиленом брикеты. Они сообщили в полицию о подозрительной находке. В ходе осмотра груза изъяли девять коробок, внутри которых хранились брикеты с порошкообразным веществом. По предварительным данным, в них находился кокаин.

Также сообщается, что партия бананов прибыла из Колумбии морским путем в Германию, а после на автомобильном транспорте ее доставили в Литву и ввезли в Калининградскую область. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области ликвидировали подпольную нарколабораторию.

Видео: Telegram / Ирина Волк