Полиция задержала организатора и трех его сообщников из Белоруссии.

В Челябинской области ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель Астраханской области организовал нарколабораторию в частном доме в городе Миассе. Его сообщниками были трое граждан Белоруссии, которые участвовали в изготовлении запрещенных веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД задержали двоих мужчин и женщину. Вскоре оперативники вышли на след организатора лаборатории и задержали его в аэропорту Домодедово в Москве.

Отмечается, что в ликвидации подпольной нарколаборатории участвовали совместно правоохранительные органы РФ и Белоруссии. Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в ограблении табачной лавки.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА