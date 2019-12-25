На острове Клёст установили мемориал павшим красноармейцам

Мемориал расположен на месте захоронения солдат и офицеров 43 стрелковой дивизии РККА.

24 октября прошла торжественно-траурная церемония открытия мемориала павшим красноармейцам. Мемориал расположен на месте захоронения солдат и офицеров 43 стрелковой дивизии РККА. На гранитный обелиск нанесли имена 324 бойцов, которые погибли в бою при штурме острова в феврале 1940 года.

На церемонии присутствовали семьи погибших, а также военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО, представители власти.

Отметим, что поиск захоронения проходил по инициативе родственников Павла Ильюшина, который воевал в составе 181 стрелкового полка и погиб при взятии острова. В ходе работ поисковики нашли останки более 300 человек. На данный момент удалось установить личность 324 погибших.

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Фото: Piter.TV