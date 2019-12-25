Под особым контролем ПАО "Ленэнерго" находятся 26 медицинских учреждений Петербурга

Также энергетики быстро обеспечили мощность новому инфекционному госпиталю в Пушкинском районе.

ПАО "Ленэнерго" держит под особым контролем электроснабжение 26 медучреждений города. Для их бесперебойного функционирования сформирован запас резервных источников питания. Об этом гендиректор организации Андрей Рюмин заявил в телефонном разговоре с губернатором Александром Бегловым, сообщила пресс-служба Смольного.

Помимо поддержания работы больниц "Ленэнерго" в кратчайший срок обеспечил мощность новому инфекционному госпиталю в Пушкинском районе и в целом готов работать на опережение. Губернатор отметил, что комфорт петербуржцев, соблюдающих самоизоляцию, также жизненно важен, поэтому энергетики круглосуточно обеспечивают горожан электроэнергией.

В самой организации часть сотрудников перевели на дистанционную работу, если их присутствие на рабочем месте не требуется, остальные снабжаются масками и антисептиками и проверяют состояние здоровье.

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе обновили теплосети на участке с 17 домами, школой и садиком.

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