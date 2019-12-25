В Красногвардейском районе обновили теплосети на участке с 17 домами, школой и садиком

На работы потратили около 60 млн рублей.

Специалисты петербургского ГУП "ТЭК" закончили работы на территории муниципального округа Пороховые: теплоэнергетики переложили более трех километров теплосетей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Строительно-монтажные работы завершились на полгода раньше заявленного в госконтракте срока, стоимость их составила порядка 60 миллионов рублей. Обновленные сети позволят поддерживать теплоснабжение в 17 жилых домах, четырех медучреждениях, одном детском садике, одной школе и телефонной станции на проспектах Косыгина и Наставников и на улицах Ленская и Передовиков.

Отмечается, что ремонт изношенных труб затянулся из-за предыдущего подрядчика ООО "ПИК", который даже попал в реестр недобросовестных поставщиков от городского УФАС. Новая организация ООО "Строймонтажкомплект" возобновила работы в ноябре прошлого года и успешно закончила их. Весной на участке проведут благоустройство.

Ранее мы рассказывали, что петербургские теплоэнергетики отменили плановые ремонтные работы до конца апреля.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / "ВКонтакте"