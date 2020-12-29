На окраине Петербурга в объектив фотографа попала стая синеглазых гусей

Птицы находились на вольном выпасе.

В объектив петербургского фотографа Антона Кубышкина попала стая синеглазых гусей, свободно разгуливающих в районе новостроек на северо-западе города. Снимки опубликованы в сети.

Фотограф встретил домашних гусей на реке Каменка. Гуси проводили время на воде и на суше, чистя свои перья и вырывая коренья из земли. В этот момент за ними никто не присматривал – на месте птиц удерживала только еда.

Ранее фотограф Антон Кубышкин рассказал о ремесле, красоте и птицах.

Фото: ВКонтакте / Антон Кубышкин