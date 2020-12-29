На окраине Петербурга в объектив фотографа попала стая синеглазых гусей

В объектив петербургского фотографа Антона Кубышкина попала стая синеглазых гусей, свободно разгуливающих в районе новостроек на северо-западе города. Снимки опубликованы в сети.
Фотограф встретил домашних гусей на реке Каменка. Гуси проводили время на воде и на суше, чистя свои перья и вырывая коренья из земли. В этот момент за ними никто не присматривал – на месте птиц удерживала только еда.
Ранее фотограф Антон Кубышкин рассказал о ремесле, красоте и птицах.
Фото: ВКонтакте / Антон Кубышкин
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