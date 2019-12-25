На окраине Красногвардейского района нашли погибшего подростка

Неподалеку от Муринской дороги нашли тело 13-летнего мальчика. Предположительно, это пропавший ребенок, которого искали в течение пять суток родители и полицейские.

Тело 13-летнего школьника нашли неподалеку от реки Охта. Эту же точку указывала геолокация с телефона подростка, который пропал пять дней назад. Об этом сообщила "Фонтанка" 3 апреля.

Следователи предполагают, что мальчик умер от переохлаждения. Судмедэксперты сейчас устанавливают время и причину гибели. Следов насильственной смерти не нашли.

Известно, что 13-летний школьник пропал 25 марта в районе улицы Маршака. Подросток отпросился погулять на пару часов, но обещал вечером вернуться, чтобы со всей семьей отпраздновать день рождения старшего брата. Однако мальчик перестал отвечать на телефонные звонки и домой не вернулся.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге пятые сутки ищут 13-летнего подростка.