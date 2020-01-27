В Петербурге пятые сутки ищут 13-летнего подростка

Сотрудники правоохранительных органов уже пятые сутки ищут 13-летнего Дмитрия Новоженина. Мальчик отпросился погулять на пару часов, но обещал вечером вернуться, чтобы присоединиться к застолью по поводу дня рождения старшего брата. Об этом сообщила "Фонтанка" 3 апреля.
С 29 марта мальчик не выходил на связь с родителями, его телефон молчит. Родители пропавшего ребенка утверждают, что дети были очень дружны и Дима никогда не пропустил бы день рождения брата.
Дмитрий Новоженин обычно гулял неподалеку от дома - на проспекте Маршака. Рядом находится и школа, где учится мальчик.
В ориентировках - светловолосый голубоглазый шестиклассник. Телосложение худощавое. Рост 170 сантиметров. Ушел в черных кроссовках, темной куртке с капюшоном, спортивных штанах. Последняя геолокация его телефона показывает, что район ребенок не покидал.
Сейчас полицейские прочесывают район. Водолазы уже проверили водоемы, подростка они не нашли.
При появлении информации о местонахождении ребенка необходимо позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге уже две недели ищут пропавшего молодого таксиста.
Фото: ВК/"ДТП и ЧП"
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