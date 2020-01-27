В Петербурге пятые сутки ищут 13-летнего подростка

Дмитрий Новоженин исчез 29 марта, в день рождения своего брата. Родители утверждают, что дети были очень дружны и Дима никогда не пропустил бы праздник.

Сотрудники правоохранительных органов уже пятые сутки ищут 13-летнего Дмитрия Новоженина. Мальчик отпросился погулять на пару часов, но обещал вечером вернуться, чтобы присоединиться к застолью по поводу дня рождения старшего брата. Об этом сообщила "Фонтанка" 3 апреля.

С 29 марта мальчик не выходил на связь с родителями, его телефон молчит. Родители пропавшего ребенка утверждают, что дети были очень дружны и Дима никогда не пропустил бы день рождения брата.

Дмитрий Новоженин обычно гулял неподалеку от дома - на проспекте Маршака. Рядом находится и школа, где учится мальчик.

В ориентировках - светловолосый голубоглазый шестиклассник. Телосложение худощавое. Рост 170 сантиметров. Ушел в черных кроссовках, темной куртке с капюшоном, спортивных штанах. Последняя геолокация его телефона показывает, что район ребенок не покидал.

Сейчас полицейские прочесывают район. Водолазы уже проверили водоемы, подростка они не нашли.

При появлении информации о местонахождении ребенка необходимо позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге уже две недели ищут пропавшего молодого таксиста.

Фото: ВК/"ДТП и ЧП"