В Петербурге уже две недели ищут пропавшего молодого таксиста

Новых зацепок у полиции не появилось.

В Петербурге уже две недели ищут исчезнувшего в конце февраля 25-летнего Владимира Майстренко. Молодой человек пропал при странных обстоятельствах: его машину нашли увязшей в грязи в лесу Киришского района Ленобласти, его кроссовки – недалеко от автомобиля. Автомобиль был поставлен на сигнализацию, а телефон пропавшего оказался выключен.

Как рассказали в "АиФ Санкт-Петербург" после разговора с матерью Владимира, в Кириши парень поехал к своей знакомой. Такую информацию женщине сообщили в полиции. Утром 27 февраля девушка ушла на работу и оставила молодого человека дома с ключами, днем он позвонил ей и пообещал встретить, но позднее сказал по телефону, что застрял в лесу. Подруга дала Владимиру номер телефона такси, но вызвал ли парень подмогу, неизвестно. Днем 27 февраля молодой человек ответил на звонок матери, что занят и перезвонит, а уже в 21.00 оказался вне зоны доступа. В соцсети мужчина в последний раз заходил в 21.35 того же дня.

Спустя две недели поисков, по словам матери, у полиции не появилось новых зацепок, женщина с коллегами сама ездила в лес, где нашли машину и кроссовки сына. Кроме того, петербурженка обращалась в сервис такси "Ситимобил", где работал сын, но там ей отказались давать какую-либо информацию о заказах и поездках Владимира. В соцсетях, однако, сервис обещал "оперативно предоставить всю необходимую информацию и помочь следствию по официальному запросу из правоохранительных органов". Поэтому мать до сих пор не знает, выполнял ли парень заказ, приехал ли в лесополосу сам или кто-то привез его туда.

Поиски Владимира продолжаются. Если у вас имеется какая-либо информация о местонахождении молодого человека, позвоните по телефону, указанному на ориентировке.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер