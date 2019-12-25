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На охотников в Ленобласти составили 38 протоколов
Сегодня, 20:55
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smirenny

На охотников в Ленобласти составили 38 протоколов

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По охотничьим угодьям провели 180 плановых и 75 внеплановых рейдов.

Начальник отдела административной практики и оперативной работы комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Марина Паламодова сообщила, что с апреля по май по охотничьим угодьям провели 255 рейдов. 

На пресс-конференции ТАСС Паламодова отметила, что комитет и все структуры, занимающиеся охраной лесов региона, работают в штатном режиме. Помимо прочего, за выделенный период специалисты выписали 38 протоколов нарушителям охоты. 

Ранее мы писали, что в Выборгском районе открывается часть предприятий из сферы обслуживания.

Фото: pixabay

Теги: охота, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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