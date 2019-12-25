На охотников в Ленобласти составили 38 протоколов

Начальник отдела административной практики и оперативной работы комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Марина Паламодова сообщила, что с апреля по май по охотничьим угодьям провели 255 рейдов.
На пресс-конференции ТАСС Паламодова отметила, что комитет и все структуры, занимающиеся охраной лесов региона, работают в штатном режиме. Помимо прочего, за выделенный период специалисты выписали 38 протоколов нарушителям охоты.
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Фото: pixabay
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