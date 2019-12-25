В Выборгском районе открывается часть предприятий из сферы обслуживания

При этом некоторые ограничения продолжат сохраняться с 12 по 31 мая.

В Выборгском районе продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусом. На время снятия ограничений с 12 по 31 мая, некоторые услуги по-прежнему будут недоступны. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, на территории Выборга и прилегающих поселений запрещена торговля парфюмерией и косметикой, работа парков развлечений, кинотеатров, общепита, библиотек, детских игровых комплексов, фитнес-центров, бассейнов и прочих спортивных учреждений. Жители Выборгского района смогут заниматься спортом самостоятельно в группе не более 2 человек и без использования раздевалок. Театры и ДК пока не примут зрителей, но будут открыты для репетиций. Учреждения допобразования и детские сады также работают в прежнем режиме.

При этом разрешено открытие непродовольственных магазинов, стоматологических центров, турбаз и домов отдыха и торговых центров без допущения посетителей в примерочные. Салоны красоты могут представлять услуги по стрижке,маникюру и педикюру, принимая не более двух посетителей одновременно. Для жителей снова стала доступна охота и рыбалка. Кроме того, в музеях стало возможным проведение экскурсий на открытом воздухе для групп не более 5 человек.

Отметим, что во всех перечисленных учреждениях и общественных местах установлен "масочный" режим. За его нарушение полагается штраф.

Напомним, что Выборгский район входит в "красную" зону повышенной опасности в условиях коронавируса.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО