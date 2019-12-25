На очередном совещании главы администраций обсудили меры пожарной безопасности

Основным вопросом повестки стали соблюдение мер пожарной безопасности в жилом фонде и подготовка к осенне-зимнему периоду источников наружного водоснабжения.

2 сентября в Выборге состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Оно было посвящено обеспечению пожарной безопасности в жилых домах. В заседании принял участие глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

По словам начальника отдела надзорной деятельности Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области Дмитрия Хабибуллина, в этом году из более 400 пожаров, произошедших на территории Выборгского района, 180 случились в жилом секторе. Неисправность проводки, неправильная эксплуатация печей, неосторожное обращение с огнем – главные причины возгораний.

Также Дмитрий Хабибуллин обратился к главам администраций поселений с просьбой, больше внимания уделять работе по обучению граждан мерам пожарной безопасности.

Начальник 26 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Ленинградской области Александр Боровков рассказал о том, как проходит подготовка к осенне-зимнему периоду источников наружного водоснабжения. Наружные водопроводные сети будут проверены и, в случае необходимости, приведены в порядок.

Ранее мы сообщили о том, что в Первомайском поселении реализуют ряд значимых проектов.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО