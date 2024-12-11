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На обвиняемого в убийстве экс-сенатора Савельева дал показания посредник

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По информации источника, он заключил досудебное соглашение с правоохранителями и признал вину.

На обвиняемого в убийстве экс-сенатора Дмитрия Савельева дал показания посредник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, он заключил досудебное соглашение с правоохранителями и признал вину. Напомним, Савельев обвиняется в убийстве бизнес-партнера. Предварительное следствие по делу окончено, началась стадия ознакомления с материалами дела. Сенатор вину не признал.

Ранее мы сообщали, что преступная группа "медиков" обманула 35 пожилых петербурженок и москвичек на 17 млн рублей.

Видео: Telegram / Mash

Теги: дмитрий савельев, посредник, сенатор, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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