На обвиняемого в убийстве экс-сенатора Савельева дал показания посредник

По информации источника, он заключил досудебное соглашение с правоохранителями и признал вину.

На обвиняемого в убийстве экс-сенатора Дмитрия Савельева дал показания посредник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, он заключил досудебное соглашение с правоохранителями и признал вину. Напомним, Савельев обвиняется в убийстве бизнес-партнера. Предварительное следствие по делу окончено, началась стадия ознакомления с материалами дела. Сенатор вину не признал.

Ранее мы сообщали, что преступная группа "медиков" обманула 35 пожилых петербурженок и москвичек на 17 млн рублей.

Видео: Telegram / Mash