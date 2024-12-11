На обвиняемого в убийстве экс-сенатора Савельева дал показания посредник

На обвиняемого в убийстве экс-сенатора Дмитрия Савельева дал показания посредник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, он заключил досудебное соглашение с правоохранителями и признал вину. Напомним, Савельев обвиняется в убийстве бизнес-партнера. Предварительное следствие по делу окончено, началась стадия ознакомления с материалами дела. Сенатор вину не признал.
Ранее мы сообщали, что преступная группа "медиков" обманула 35 пожилых петербурженок и москвичек на 17 млн рублей.
Видео: Telegram / Mash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все