Преступная группа "медиков" обманула несколько десятков пожилых петербурженок и москвичек на 17 млн рублей

Мошенники, представляясь медицинскими работниками, обманывали пожилых людей, особенно ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти завершило расследование уголовного дела в отношении шести членов организованной преступной группы, которые, представляясь медицинскими работниками, обманывали пожилых людей, особенно ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, вымогая у них значительные суммы денег под предлогом срочного лечения.

По данным следствия, в июне 2023 года 50-летний житель Ставропольского края организовал преступную группу, в которую вошли жители Рязанской и Московской областей, а также Краснодарского края. Часть группы занималась телефонными звонками пожилым людям, выдавая себя за сотрудников медицинских учреждений. После подтверждения отсутствия кого-либо рядом с пенсионером, мошенник начинал психологическое давление, сообщая жертве о критическом состоянии ее здоровья, основываясь на якобы проведенных анализах крови. Пенсионеру говорили о необходимости немедленной госпитализации и лечения, угрожая параличом или смертью в случае задержки. Жертву убеждали в том, что перед госпитализацией ей нужно принять специальные препараты-блокаторы, которые вскоре доставит курьер.

Когда пенсионер был морально подготовлен, информация передавалась другим членам группы, исполнявшим роль курьеров. Они приезжали из своих регионов в Санкт-Петербург или Москву и взамен на значительную сумму денег передавали пожилым людям обычные дешевые лекарства, приобретённые в ближайшей аптеке.

Деятельность преступников была остановлена в декабре 2023 года сотрудниками Управления уголовного розыска Петербурга. В тот момент были проведены обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты, наличные деньги, записи и другие вещественные доказательства. Расследование показало, что за шесть месяцев своей криминальной активности мошенники обманули 35 женщин-петербурженок и москвичек в возрасте от 74 до 86 лет, многие из которых являлись ветеранами Великой Отечественной войны или пережили блокаду Ленинграда. Общий ущерб составил 17 миллионов рублей, из которых обвиняемые вернули добровольно лишь 1 миллион 168 тысяч 310 рублей. Кроме того, был наложен арест на 200 тысяч рублей, обнаруженных в ходе обысков.

Уголовное дело передано в Выборгский районный суд Петербурга для дальнейшего рассмотрения. Все члены преступной группы находятся под стражей.

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Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти