На общественное обсуждение вынесены два прогноза развития Ленобласти

Проекты социально-экономического развития 47 региона в 2022-2024 годах представлены в двух вариантах: базовом и консервативном.

Два проекта прогнозов социально-экономического развития Ленинградской области в период с 2022 по 2024 годы представлены для общественного контроля, анализа и обсуждения. До 6 августа с прогнозами, составленными Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности и отраслевыми органами исполнительной власти, смогут ознакомиться и представители органов власти и члены бизнес-сообщества. Документы также доступны и для всех жителей региона.по ссылке.

В документе представлены два сценария, условно названные "базовый" и "консервативный". Первый будет реализован в более благоприятных макроэкономических условиях и предусматривает восстановление занятости и доходов населения и долгосрочные положительные структурные изменения в экономике. Второй создан с учетом вероятного спада мировой экономики, в связи с чем содержит в себе более сдержанные оценки и расчеты.

Замечания и предложения Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности обещает рассмотреть в течение 10 рабочих дней после общественного обсуждения. Информация об итогах такого рассмотрения будет размещена на официальном сайте Комитета. Все предложения и замечания граждан к проектам прогноза носят рекомендательный характер.

Речь о развитии Ленинградской области шла на недавней встрече президента Владимира Путина и главы региона Александра Дрозденко.

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