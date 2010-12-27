В 2019 года на обновление теплосетей в Приморском районе потратят 1,3 млрд рублей

Глава ТЭК отметил, что удалось сэкономить на контракте около 1,5 млн рублей за счет оптимизации работы.

На обновление теплосетей в Приморском районе до конца 2019 года потратят 1,3 млрд рублей Эти деньги пойдут на реконструкцию 36 объектов теплоснабжения (котельных и ЦТП) и теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

На сегодняшний день Приморский район Санкт-Петербурга является лидером по протяженности реконструированных трубопроводов. В 2020 году в планах модернизировать в два раза больше – 32 километра теплосетей.

Генеральный директор ТЭК Иван Болтенков отметил, что хозяйство данного района является одним из благополучных, хотя в Приморском районе находятся самые протяженные сети.

Ранее на улице Кораблестроителей под колеса автомобилей вылился кипяток.