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На ноябрьских праздниках из Петербурга запустят дополнительные поезда
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На ноябрьских праздниках из Петербурга запустят дополнительные поезда

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С Витебского вокзала в Смоленск отправится поезд № 229 28 октября и 3 ноября. В обратном направлении запустят дополнительные составы 30 октября и 6 ноября.

Дополнительные поезда из Петербурга запустят на осенних каникулах и ноябрьских праздниках. Об этом во вторник, 25 октября, рассказали в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

С Витебского вокзала в Смоленск отправится поезд № 229 28 октября и 3 ноября. В обратном направлении запустят дополнительные составы 30 октября и 6 ноября.

С Ленинградского вокзала добраться из Москвы в Выборг можно будет на поезде № 238. Из Выборга до Москвы можно будет добраться 4 и 6 ноября. Поезд привезёт пассажиров на Ладожский вокзал. Дополнительные составы также поедут по маршруту Петрозаводск — Псков (поезд № 211/212). Пассажиров заберут из Петрозаводска 28 октября и 3 ноября. Из Пскова составы отправятся 30 октября и 6 ноября. Поезд сделает остановку на Ладожском вокзале.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дополнительные, поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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