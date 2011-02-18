На ноябрьских праздниках из Петербурга запустят дополнительные поезда

С Витебского вокзала в Смоленск отправится поезд № 229 28 октября и 3 ноября. В обратном направлении запустят дополнительные составы 30 октября и 6 ноября.

Дополнительные поезда из Петербурга запустят на осенних каникулах и ноябрьских праздниках. Об этом во вторник, 25 октября, рассказали в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

С Витебского вокзала в Смоленск отправится поезд № 229 28 октября и 3 ноября. В обратном направлении запустят дополнительные составы 30 октября и 6 ноября.

С Ленинградского вокзала добраться из Москвы в Выборг можно будет на поезде № 238. Из Выборга до Москвы можно будет добраться 4 и 6 ноября. Поезд привезёт пассажиров на Ладожский вокзал. Дополнительные составы также поедут по маршруту Петрозаводск — Псков (поезд № 211/212). Пассажиров заберут из Петрозаводска 28 октября и 3 ноября. Из Пскова составы отправятся 30 октября и 6 ноября. Поезд сделает остановку на Ладожском вокзале.

Фото: Piter.tv

